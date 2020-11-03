شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان على الرئاسة وواحد للنائب بعد 3 أيام من فتح باب الترشح لانتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حتى الأن مرشحان على مقعد الرئاسة فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية المقرر إنعقادها يوم 11 ديسمبر القادم ، و هما الثنائى فؤاد عبد السلام رئيس اللجنة المؤقتة للإتحاد السابق وعبد الحميد الوسيمى نائب رئيس الإتحاد السابق أيضا بعد مرور 3 أيام على فتح باب الترشح المقرر إغلاقه فى الخامسة مساء الجمعة المقبلة .

فيما ترشح سيف ابو النجا على مقعد نائب الرئيس و عايدة إسماعيل على منصب أمين الصندوق و على العضوية الثنائى محمود الفقى و حسين السرجانى .

كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة المقرر إقامتها فى الجمعية العمومية العادية يوم 11 ديسمبر المقبل، وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع هو وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

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وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى يوم 6 نوفمبر المقبل موعدا لغلق باب الترشح فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد فى المرحلة المقبلة وإخطار للهيئات الرياضية التابعة للاتحاد يوم 30 أكتوبر الجارى بموعد الحمعية العمومية العادية و غير العادية لمناقشة اللائحة.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.