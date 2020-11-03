شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عروض من الاسماعيلى وسموحة والاتحاد لشراء أحمد ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مسئولو النادي الأهلي بين عدة عروض محلية لاستعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الذي انتهت إعارته لنادى الجونة مؤخراً حيث تلقى الأهلى عروضاً من الأسماعيلي وسموحة الاتحاد السكندري لضم اللاعب الذى تألق بشكل لافت للنظر مع الفريق الساحلي خلال الفترة الماضية ما جعل عدة أندية محلية وخارجية ترغب في ضم اللاعب بجانب العروض الخارجية التى كان أبرزها من تركيا.

ومن المقرر أن يحسم الاهلي مصير هذه العروض قريباً خاصة وأن مسألة عودة المهاجم الشاب للقلعة الحمراء مازالت محل نقاش بين الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني وبين لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.

وكانت تقارير صحفية جنوب أفريقية، قد كشفت عن أن مسئولي النادي الأهلي حسموا صفقة الأوروجوياني جاسون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الموسم المقبل، وأوضحت التقارير، أن سيرينو سيوقع عقد مدته 3 سنوات قادمة مع القلعة الحمراء، على أن يتم الأهلي الاتفاق مع اللاعب على تفاصيل عقده الجديد في القلعة الحمراء.

Advertisements

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة "Citizen"، أنه من المقرر أن يعود سيرينو للتدرب تحت قيادة بيتسو موسيماني الذي يتولى تدريب الأهلي في الفترة الحالية، بعدما سبق له التدرب لمدة 3 سنوات خلال قيادة الأخير لبطل جنوب افريقيا.

وكان الأهلي، قد جدد مفاوضاته مع الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم أن المحاولات كانت قد تعثّرت الفترة الماضية بسبب مغالاة نادي صن داونز في مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب تارة ورفضه الاستغناء عنه تارة أخرى.

وقررت إدارة الأهلي جددت باب التفاوض مع اللاعب الأورجوياني مؤخراً وإستغلت العلاقة القوية التي تربط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بسيرينو حيث سبق لموسيماني تدريب سيرينو سنوات طويلة في صن داونز ، وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الاهلي بات قريباً جداً من ضم اللاعب وقد يتم الإعلان عن الصفقة في غضون أيام قليلة.