الامارات | إدخال أسطورة الكرة العالمية مارادونا إلى المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال أسطورة الكرة العالمية مارادونا إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقِلَ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا إلى المستشفى أمس لإجراء فحوص طبية، بحسب ما أفاد طبيبه الخاص مع التأكيد بأن حالة بطل مونديال 1986 ليست خطيرة. وقال ليوبولدو لوكي للصحافيين خارج العيادة في لا بلاتا، جنوب العاصمة بوينوس أيرس، إن "الوضع ليس خطيرا ولم نأت (الى المستشفى) بسبب حالة طارئة".

وعلى الرغم من أنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى عن حالة مارادونا، قال لوكي إن النجم الأرجنتيني السابق الذي احتفل بعيد ميلاده الستين الجمعة الماضي، سيخضع لسلسلة من الفحوص الطبية، موضحا "إنه مريض مسن يعاني من ضغوط كثيرة في حياته. إنه وقت يحتاج فيه الى مساعدتنا. من الصعب للغاية أن يكون المرء مارادونا".

واستبعد الطبيب وجود أي علاقة بين الوضع الصحي الحالي لمارادونا وفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح الأرجنتين، واضعا جزءا كبيرا منها في الحجر. وسيكون مارادونا الذي لديه تاريخ طويل مع تعاطي المخدرات والكحول والمشاكل الصحية، في وضع حرج وسيعاني من مضاعفات خطيرة في حال أصيب بفيروس "كوفيد-19".

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وعانى الأرجنتيني سابقا من نوبات قلبية والتهاب الكبد لكن "دييغو بخير، مع أن بإمكانه أن يكون أفضل بكثير" بحسب ما قال لوكي، مضيفا "لم يكن في وضع أحب أن أراه فيه. ويأتي إدخال المدرب الحالي لخمنازيا اسغريما بعد أسبوع على وضعه في الحجر الصحي على سبيل الوقاية بعد ان ظهرت على احد مخالطيه عوارض فيروس كورونا كما كشفت الصحف المحلية الثلاثاء الماضي.

وذكرت صحيفة "اولي" الرياضية بان احد الحراس الشخصيين لمارادونا "استيقظ وهو يعاني من عوارض كوفيد-19، ووضع في الحجر الصحي بانتظار نتائج الفحوص".

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