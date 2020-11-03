شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة المنتخب: مهمة الرجاء ليست مستحيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات تفصلنا عن مباراة قوية بين الزمالك والرجاء المغربي، في منافسات إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها غدًا الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة.

نشرت صحيفة «المنتخب» المغربية تقريرًا توضح فيه جهود لاعبي الرجاء الفترة الماضية لمواجهة الزمالك، وأكدت أنه بالرغم من الهجوم الشرس لفيروس كورونا على الفريق، لكنه لم يهزم ارادتهم، إذ ظل اللاعبون في مواجهته حتى استعادوا عافيتهم، والآن تنتظرهم مواجهة لا تقل شراسة، الرجاء بحاجة إلى أن يكون في كامل جاهزيته البدنية والذهنية، لكي ينافس الزمالك بقوة، أملاً في الفوز بلقاء الإياب.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مهمة الرجاء صعبة ولكنها ليست مستحيلة، إذ استعاد أغلب الفريق مستواه وأصبح جاهزًا للمواجهة، موضحة أن الرجاء تجاوز العديد من المباريات الصعبة وكذلك سيستطيع الانتصار غدًا.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف دون رد في مباراة الذهاب.