شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: فلافيو أهم مهاجم في تاريخ الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يري شادي محمد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ان الانجولي فيلافيو مهاجم الأهلي السابق من أفضل واهم لاعبي الأهلي علي مدار تاريخه. وقال شادي محمد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد حسام ميدو في برنامج أوضة اللبس أن فلافيو مهاجم من طراز فريد ويعد أهم لاعب ومهاجم في تاريخ النادي الأهلي بفضل تحركات وقوته وإمكانياته ومساهمته في حصد العديد من البطولات مؤكدا انه كان محظوظا باللعب مع جيلي بركات وأبو تريكة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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