شكرا لقرائتكم خبر عن حتحوت: قعدة فضل وكهربا سمك لبن تمر هندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الإعلامي هاني حتحوت ما حدث في أزمة محمود عبد المنعم كهربا ومحمد فضل وانتهاء الأزمة ببيان اعتذار رسمي علي الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ثم مسحه بعد 13 دقيقة فقط بالعشوائية وان الامور في الجبلاية تدار بطريقة سمك لبن تمر هندي.

وقال حتحوت في تصريحات تليفزيونية: "الجلسة او القعدة البلدي التي تمت بين عمرو الجنايني وكهربا ووليد العطار ومحمد فضل ومحمد مرجان بعد اتصالات من هنا واتصالات من هناك وتكليف من الخطيب لكهربا بالذهاب للجبلاية للجلوس مع فضل ما هي عبارة عن سمك لبن تمر هندي بدليل ان المسؤولين في الجبلاية اجبروا علي مسح وحذف البيان الرسمي في موقف غير مقبول علي الإطلاق من الجميع".

وأضاف:"كان علي المسؤول داخل الجبلاية ان ينتظر ساعة اخري قبل أن ينشر البيان حتي لا يضطر او يجبر علي مسحه بهذه المنظر غير المقبول".