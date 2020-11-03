شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب: لو الأهلي خسر إفريقيا الخطيب سيختفي للأبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يري أحمد الطيب المعلق الرياضي ان لقب بطولة دوري ابطال افريقيا في نسخته الراهنة سيكون نقطة فارقة في تاريخ الاهلي والزمالك وتحديدًا علي مستوي مجلس الادارة برئاسة محمود الخطيب الذي اكد انه سيختفي اداريا للأبد في حالة هزيمة الاحمر للقب في حين سيتم عمل تمثال لمرتضي منصور لو فاز الابيض باللقب

وكتب المعلق الرياضي الشهير علي صفحته الشخصية بفيس بوك :"نتكلّم جدّ شوية لو فاز الزمالك بأبطال أفريقيا ها يتعمل تمثال لمرتضى منصور فى مدخل النادى و لو خسر الاهلى ابطال افريقيا هيختفى بيبو. إداريّاً الى الأبد ولو خسر الزمالك أبطال أفريقياً فهى مؤامرة معروف أطرافها و لو فاز الأهلى بأبطال أفريقيا ستكون التاسعة".