شكرا لقرائتكم مباراة الزمالك والرجاء .. أوباما يشارك فى التدريبات الجماعية عقب المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك الي المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه عقب مباراة الرجاء المغربي المقرر لها غدا ضمن مباريات العودة للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا.

ويغيب أوباما عن مباراة الغد بسبب تعرضه لاصابة في الركبة أدت لعدم لحاقه بمباراة الغد، وحصل اللاعب علي راحة من التدريبات الجماعية مع الفريق، علي ان يؤدي برنامج تأهيل خاص تحت اشراف علاء شاكر اخصائي تأهيل المنتخب الوطني السابق، لحين عودة الفريق للتدريبات عقب مباراة الرجاء المغربي.

يضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، اللمسات الأخيرة على مدار اليوم، الثلاثاء، حول خطته لمواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام غدًا، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح الزمالك فى الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، حيث سيتحدث باتشيكو مع لاعبى الفريق الأبيض في المحاضرة الفنية حول ضرورة عدم الالتفات إلى نتيجة الذهاب والتركيز التام في تحقيق الانتصار في لقاء العودة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى النهائي الذى وصل إليه الأهلى عقب إقصاء الوداد المغربى في دور نصف النهائي، لينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء لملاقاته في النهائي الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتحدث باتشيكو مع لاعبى الزمالك فى المحاضرة الفنية اليوم، حول أبرز نقاط القوة والضعف التى يرغب فى التركيز حولها فى المنافس إلى جانب الجُمل الفنية التى يرغب فى تنفيذها خلال اللقاء، ويعود الزمالك لارتداء زيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى، وارتدى الفريق فى لقاء الذهاب زيه البديل باللون الأزرق، إلا أنه سيعود فى لقاء العودة ليرتدى زيه الأبيض لكونه صاحب الأرض، ويخضع الفريق الأبيض اليوم، الاثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.