شوبير يكشف اتفاق الإسماعيلى مع عامر عامر واقترابه من ضم فادى فريد

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن مدرب منتخب ويلز ولاعب مانشستر يونايتد سابقا رايان جيجز، اعتقل فى وقت متأخر الاثنين بتهمة الاعتداء.

وأصدر اتحاد كرة القدم الويلزى بيانًا قال فيه: "إن الاتحاد على علم بحادثة تتعلق بمدرب المنتخب رايان جيجز، ولن يقدم الاتحاد أى تعليق آخر فى الوقت الحالي".

وأكدت صحيفة "ذا صن" إنه تم استدعاء الشرطة لمنزل جيجز البالغ من العمر 46 عامًا فى وقت متأخر، بعد ورود أنباء عن حدوث صخب وصراخ فى بيته، مضيفة أنه تم القبض على جيجز واستجوابه للاشتباه فى قيامه بأذى جسدى واعتداء على شخص آخر.

وألغى الاتحاد الويلزى المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر أن يعقد الثلاثاء، حيث سيعلن فيه جيجز قائمة فريقه للمباراة الودية ضد الولايات المتحدة، ومباريات دورى أمم أوروبا مع جمهورية أيرلندا وفنلندا فى وقت لاحق من هذا الشهر.

جدير بالذكر أن جيجز تم تعيينه مدربًا لويلز فى يناير 2018 بعد مسيرة رائعة كلاعب مع مانشستر يونايتد، إذ فاز فيها بـ13 لقبًا فى الدورى الإنجليزى الممتاز، ودورى أبطال أوروبا مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزى (4 مرات).