شكرا لقرائتكم شوبير: هانى أبو ريدة لن يترشح لرئاسة الجبلاية وسيدعم جمال علام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير عن تفاصيل الجلسة التى أقيمت فى منزل المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، فى إطار الاستعداد لانتخابات الجبلاية المقبلة، مؤكداً على أن أبو ريدة لن يخوض الانتخابات، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت:هانى أبو ريدة عقد جلسة بالأمس مع جمال علام الذى عمل مشتشاراً للاتحاد بمرتب قدره 25 ألف جنية وحصل مقابل ذلك على سيارة وسائق خاص، فى حضور كرم كردى ومجدى عبد الغنى وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف وأحمد مجاهد واعتذر سيف زاهر وحازم امام رفضوا حضور الاجتماع.

أضاف: أبو ريدة فى الاجتماع الأول قال لهم انتم اخواتى وحبايبى انا مش نازل انتخابات وعايز أساعدكم، أحمد مجاهد أعلن أنه لن يترشح، وكرم كردى أعلن أنه سيترشح نائباً رغم أن اللائحة تمنعه بسبب التجنيد، فى النهاية نصحهم أبو ريدة بأن يعملوا قائمة برئاسة جمال علام، وأنه سيجرى الانتخابات فى ديسمبر المقبل على مسئوليتة.

واصل: تأخر اعتماد اللائحة من الاتحاد الدولى فأبلغهم أبو ريدة أن الاجتماع ليس له فائدة ويجب انتظار قدوم اللائحة وبعد ذلك يقام الاجتماع لكن هانى أبو ريدة وأحمد مجهاد أعلنوا أنهما لن يترشحا فى الانتخابات.

استكمل: هناك وجه جديد قد يظهر فى انتخابات اتحاد الكرة كان رئيس نادى من سابقاً، ولا يمكن الجزم بأن هناك انتخابات من عدمه، ولكن المد للجنة أصبح صعب نوعاً وقد تأتى لجنة جديدة هذا أمر وارد أو يتولى وليد العطار المسئولية وكذلك قد تقام الانتخابات.