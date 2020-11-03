شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يتفق مع عامر عامر ويقترب من ضم فادى فريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن النادى الاسماعيلى توصل إلى اتفاق شبه نهائى مع عامر عامر حارس مرمى الانتاج الحربى، للانضمام إلى قلعة الدراويش خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: اتفاق شبه نهائى من الاسماعيلى مع عامر عامر، ولكن اللاعب لديه عرض من سيراميكا والمصرى وما زال يفاضل بين العرضين.

واصل: فادى فريد مهاجم أسوان على وشك الانضمام إلى الاسماعيلى أيضاً خلال الميركاتو الجارى.

فى سياق متصل، أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للنادى الإسماعيلى أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة انتشار العديد من الأخبارغيرالصحيحة والتى تخص الإسماعيلى على بعض المواقع والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالتعاقدات

أخبارمتعلقة بطلبات للجهاز الفني ومشكلات، وشدد وحيد على أن تلك الأخبار مغلوطة وغير صحيحة وطالب وحيد جماهير النادى فى كل مكان بعدم الانسياق خلف تلك الأخبار المغلوطة، مضيفًا أن أى أخبار تخص النادى يتم نشرها عبر الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلي .

وأكد أن لجنة التعاقدات تبذل أقصي جهد لإتمام صفقات تليق بالنادي وتلبي طموحات جماهيره وسيتم الإعلان فورًا عن باق الصفقات فور إنهائها، وطلب وحيد من وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والتأكد من مصادر الأخبار التى تنتشر خاصة فى الفترة الحالية.