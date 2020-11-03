شكرا لقرائتكم خبر عن من الألف للياء .. تفاصيل أزمة كهربا مع محمد فضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة الأنظار من جميع الأحداث الرياضية على مدار الـ48 ساعة الماضية، أهتم بها الجميع في الشارع الرياضي خلال الساعات الماضية لدرجة أنهاغطّت على أحداث أخرى هامة للغاية منها معسكر المنتخب الوطني الأول استعداداً لمباراتي توجو في تصفيات أمم أفريقيا، وكذلك ممعسكر المنتخب الأولمبي بل وخطفت هذه الأزمة من احتفال الاهلي بالتتويج ببطولة الدوري السبت الماضي خلال لقاء طلائع الجيش في ختام الدوري، وسحبت الأضواء كذلك من مباراة الزمالك والرجاء المغربي غداً في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أزمة كهربا بدأت خلال مباراة طلائع الجيش بعدما قام محمد فضل بـ"شد" كهربا خلال احتفال الأهلي باستلام درع الدوري وتناقلت وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الإجتماعي فيديو للواقعة وهاجم كثيرون فضل بسبب موقفه في هذه الأزمة وعدم إحتوائه الأزمة بـ"حنكة" المسئول كما وجه البعض اللوم لكهربا بسبب عصبيته.

الأزمة أخذت مساراً جديداً بعدما تناقل البعض أنباء حول إتجاه إتحاد الكرة لتغريم كهربا بسبب هذه الواقعة وفي الوقت الذى أدلى فيه سيد عبد الحفيظ مديرالكرة بتصريحات هادئة حاول خلالها إحتواء الموقف بعدما أكد أن الاهلي يُقدّر محمد فضل، ويرفض المساس بأي مسئول باتحاد الكرة، خرج فضل بتصريحات مُثيرة مساء نفس اليوم أعلن خلالها إحالة كهربا للجنة الإنضباط والتحقيق معه لما بدر منه خلال هذه الأزمة.

تصريجات فضل فجّرت بركان الغضب في الأهلي الذى رفض تماماً فكرة التحقيق مع لاعبه وأكد مسئولي القلعة الحمراء أن اللاعب لم يُخطئ في حق فضل ورفض النادي تصريحات عضو اللجنة الخماسية بل قام مسئولو القلعة الحمراء بتقديم شكوى ضد فضل لاتحاد الكرة مع التهديد باتخاذ خطوات أخرى أكثر قوة للدفاع عن اللاعب وحمايته.

وسط هذه الحرب الشرسة بين الطرفين ( الاهلي وفضل) أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب قائمة مباراتي توجو يومي 14 و17 نوفمبر الجاري استعداداً لأمم أفريقيا المقبلة وشهدت القائمة غياب كهربا عنها وهو ما فسّره مسئولو الاهلي بأنه ضغوط من فضل على حسام البدري لاستبعاد اللاعب عقاباً له على ما حدث منه "ليلة التتويج".

بعدها تدخل بعض الوسطاء في الأزمة من أجل إحتواءها وذهب كهربا لإتحاد الكرة من أجل الأستفسار منه عما حدث في هذه الأزمة وبعدما تم الصلح وانتهاء الأزمة فجّر مسئولو الإتحاد أزمة أخرى عندما أعلنوا انتهاء الأزمة عبر صفحة الإتحاد على فيس بوك ببيان يُدين كهربا ويؤكد أن اللاعب حضر لاتحاد الكرة وقدم اعتذاره لمحمد فضل وبررعصبيته ليلة التتويج بالصغوط النفسية التى يُعاني منها وهو ما أثار غضب مسئولو الاهلي تماماً وأنتقدوا هذا البيان فقام إتحادالكرة بحذفه من على صفحته.

أخر حلقة في أزمة كهربا مع فضل _حتى الأن _كانت مداخلة فضل مع قناة الأهلي أمس والتى أكد فيها أن الأزمة انتهت مُشيراً إلى أنه بمجرد تواجد كهربا فى اتحاد الكرة صفحة واتقفلت بالنسبة لي، وأتمنى له التوفيق، وتابع فضل: "كهربا أخ أصغر بالنسبة لي والموضوع انتهي نهائياً ومتابعا: "لما أخ صغير يزور أخوه الكبير في بيته الموضوع بينتهى".