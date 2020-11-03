شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يكشف حقيقة اهتمام البنك الأهلى بمصطفى شوبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد يوسف المدير الفنى لفريق البنك الأهلى عن خطة النادى التعاقدية مع لاعبى الدورى المصرى فى إطار سياسة التدعيم قبل انطلاق الموسم الجديد، وقال يوسف فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: بدأنا تدريبات تمهيدية للمجموعة التى صعدت مع الفريق لكسب الوقت من أجل تجهيزهم، وفى المرحلة القادمة تنضم إليهم المجموعة الجديدة، ونسير فى أكثر من طريق لضم عدة لاعبين، وضعنا عدة اختيارات ونحتاج تدعيمات أخرى

أضاف: حددنا من 5 إلى 6 لاعبين تحسباً لفشل المفاوضات مع أى لاعب، أكدت فى المؤتمر الصحفى أننى لا يمكن أن أطلب لاعب فى أهمية مصطفى شوبير للأهلى خاصة أنه الاختيار الثالث بعد الشناوى ولطفى، والأهلى مش هيشترى حارس مرمى.

واختتم: وارد ضم لاعبين من الأهلى ولكن أؤكد أننى أفتح جميع الأبواب لضم لاعبين من الأهلى والزمالك وغيرهم ونقف على مسافة واحدة من الجميع فى النهاية أبحث عن الأفضل بغض النظر عن أننى انتمى للأهلى.

فى سياق متصل، كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب وسط الزمالك عن تلقى اللاعب أربعة عروض خلال الميركاتو الجارى، وقال فرحات فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: تلقينا عدة عروض بعد انتهاء إعارة معروف إلى المقاولون، وجاءت من أندية المصرى والمقاصة والبنك الأهلى بالإضافة إلى رغبة المقاولون فى استمرار اللاعب معهم خلال الفترة المقبلة ، وأضاف: ما زلنا نراجع العروض وننتظر موقف الزمالك لحسم وجهة معروف يوسف خلال الفترة المقبلة.