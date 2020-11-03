شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس جلسة الصلح بين كهربا وفضل وسبب حذف بيان الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس جلسة الصلح التى تم عقدها بالأمس فى مقر اتحاد الكرة بحضور محمد فضل عضو اللجنة الخماسية ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى فى حضور العميد محمد مرجان، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: لم يعجبنى 3 أمور فى أزمة كهربا وفضل لأن الموضوع اتصعد بشكل كبير جداً رغم أنه مكانش يستاهل، تدخل العقلاء وحاولوا إصلاح الأمر، أول يوم تواصل محمود الخطيب مع عمروالجناينى لكن لم يصلوا لشكل مناسب لإنهاء الموضوع

أضاف: أحد أعضاء الأهلى تواصل مع الجناينى وأكد أن العميد مرجان سيذهب للاتحاد وسيتم إنهاء الأزمة مع فضل، وفى الوقت نفسه لجنة الانضباط استمعت لأقوال فضل وفى تلك الجلسة توصلوا إلى تفهم وكان هناك اتفاق لخروج بيان بشكل جميل.

استكمل: مرجان استدعى كهربا والجلسة كانت لطيفة، ولكن الاتحاد أصدر بيان بشكل منفرد وبعد ذلك تم حذف البيان لأن الصيغة لم تعجب الأهلى، تدخل الكبار وقربوا وجهات النظر وبالفعل تلاقت وجهات النظر وفضل أكد أن كهربا أخيه الأصغر ولم يكن هناك داعى للتصعيد.

وعن انضمام كهربا للمنتخب قال شوبير: كهربا اسمه لم يكن فى قائمة المنتخب رغم أن بركات تدخل فى الأمر وحسام البدرى قال لى أن كهربا كان بعيد عن اختياراته، وسألته عن مروان محسن قال مروان جيد ولكن لدى حسام حسن ومصطفى محمد وكوكا.

واصل: حسين الشحات يحتاج إلى 5 أيام للشفاء وكذلك محمد فاروق يعانى من الإصابة بشد لذلك تم استبعادهم.

استكمل: محمود علاء والونش وعبد الغنى الأجهز منهم سيكون فى المنتخب لاعب واحد فقط مع باقى المدافعين.

واختتم شوبير كلامع عبر برنامج " مع شوبير" : سألت عن محمد صلاح أكد البدرى أنه يتواصل معاهم والأمور تسير بشكل جيد