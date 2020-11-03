شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هانى أبو ريدة لن يترشح لرئاسة الجبلاية وسيدعم جمال علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن تفاصيل الجلسة التى أقيمت فى منزل المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، فى إطار الاستعداد لانتخابات الجبلاية المقبلة، مؤكداً على أن أبو ريدة لن يخوض الانتخابات، وقال شوبير عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت:هانى أبو ريدة عقد جلسة بالأمس مع جمال علام الذى عمل مستشاراً للاتحاد بمرتب 25 ألف جنية وحصل مقابل ذلك على سيارة وسائق خاص، فى حضور كرم كردى ومجدى عبد الغنى وعصام عبد الفتاح وخالد لطيف وأحمد مجاهد واعتذر سيف زاهر وحازم امام عن حضور الاجتماع

أضاف: أبو ريدة فى الاجتماع الأول قال لهم انتم اخواتى وحبايبى انا مش نازل انتخابات وعايز أساعدكم، أحمد مجاهد أعلن أنه لن يترشح، وكرم كردى أعلن أنه سيترشح نائباً رغم أن اللائحة تمنعه بسبب التجنيد، فى النهاية نصحهم أبو ريدة بأن يعملوا قائمة برئاسة جمال علام، وأنه سيجرى الانتخابات فى ديسمبر المقبل على مسئوليته.

واصل شوبير : أبو ريدة إن الاجتماع ليس له فائدة بسبب تأخر اعتماد اللائحة من الاتحاد الدولى ويجب انتظار قدوم اللائحة وبعد ذلك يقام الاجتماع لكن هانى أبو ريدة وأحمد مجاهد أعلنوا أنهما لن يترشحا فى الانتخابات.

استكمل: هناك وجه جديد قد يظهر فى انتخابات اتحاد الكرة كان رئيس نادى سابقاً، ولا يمكن الجزم بأن هناك انتخابات من عدمه، ولكن المد للجنة أصبح صعب نوعاً وقد تأتى لجنة جديدة هذا أمر وارد أو يتولى وليد العطار المسئولية وكذلك يمكن أن تقام الانتخابات.