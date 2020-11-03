شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. فرجانى ساسى.. سلاح الزملكاوية لضبط إيقاع "النص" أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعول الجماهير الزملكاوية على الدولى التونسى فرجانى ساسى فى ضبط إيقاع منتصف الزمالك أمام الرجاء المغربى بعدما تأكد عودته لقيادة خط الوسط فى المواجهة المقبلة أمام الرجاء المغربى، التى ستقام الأربعاء المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى، بعدما نجح الزمالك فى الفوز بالذهاب بالمغرب بنتيجة 1 / 0 أحرزه الجناح المغربى أشرف بن شرقى.

ويعد ساسى من أبرز النجوم المتألقة فى صفوف الفريق الأبيض لما يمتلكه اللاعب من خبرات ، حيث أنه سبق و حقق مع الأبيض السوبر الأفريقى و السوبر المصرى .

وقرر الجهاز الفني للزمالك ، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، عودة ساسى لقيادة خط الوسط بعدما تغيب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة بفيروس كورونا التى تعافى منه وخاض برنامجا خاصا ليصبح جاهزا للمشاركة فى لقاء العودة، الذى يأمل الزمالك فى عبوره من أجل مواصلة السعى نحو المنافسة على اللقب، ليكمل أضلاع النهائى الأفريقى بعد تأهل الأهلى على حساب الوداد المغربى، بعد إقصاء الفريق بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائى.

استقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل ملف المفاوضات مع الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، لتجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وذلك لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال إفريقيا، ، لذا حرص الزمالك على إرجاء ملف تجديد عقد ساسى لحين الانتهاء من تلك المواجهة الهامة على أن يتم إجراء مباحثات مع اللاعب عقب انتهاء البطولة لتأجيل تعاقده بصورة رسمية.

وتلقى فرجانى ساسى مجموعة من العروض خلال الفترة الماضية، إلا أنه حرص على تأجيل النظر فى أى أمر للتركيز مع الفريق الأبيض فى المنافسات المقبلة، وأنه يضع التجديد للزمالك رغبة أولى لذا ينتظر فتح ملف التجديد معه بعد انتهاء منافسات الفريق فى دورى أبطال إفريقيا التى يرغب اللاعب فى المساهمة مع زملائه فى مواصلة المنافسة نحو التتويج باللقب الأفريقى .

و يرصد الخليج 365 لقطات للنجم فرجانى ساسى فى الصور التالية :

