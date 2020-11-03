شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يشيد باختيار نداى لمباراة الزمالك.. ويوجه رسالة للرجاء: الجمارك عندنا غالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير، كواليس اختيار الاتحاد الأفريقى لماجاتى نداى، حكما مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقال شوبير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: "كان فى خناقة البعض رشح بكارى جساما وتدخل البعض وانتصر الرأى الذى اختار ماجيتى نداى وهو حكم جيد ومفيد للفريقين، وسبق وأدار مباريات لمنتخب مصر وكذلك الأهلى وصن داونز والزمالك ونصر حسين داي"

أضاف شوبير: "تصريحات مسئولى الرجاء أكثر من رائعة وجمال السلامى يؤكد أنه سيقوم بريمونتادا فى القاهرة ولكن يجب أن يعرف أن الجمارك عندنا صعبة فى مصر وسيخرج بدون ثلاث نقاط".

واختتم: الزمالك مطلوب منه هدوء أعصاب ونتيجة الذهاب ثقيلة جداً والرجاء محتاج هدفين لكى يصعد وهذا أمر صعب، وأتوقع فوز الزمالك وتأهله لمواجهة الأهلى.

فى سياق متصل، يضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، اللمسات الأخيرة على مدار اليوم، الثلاثاء، حول خطته لمواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام غدًا، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح الزمالك فى الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، حيث سيتحدث باتشيكو مع لاعبى الفريق الأبيض في المحاضرة الفنية حول ضرورة عدم الالتفات إلى نتيجة الذهاب والتركيز التام في تحقيق الانتصار في لقاء العودة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى النهائي الذى وصل إليه الأهلى عقب إقصاء الوداد المغربى في دور نصف النهائي، لينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء لملاقاته في النهائي الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتحدث باتشيكو مع لاعبى الزمالك فى المحاضرة الفنية اليوم، حول أبرز نقاط القوة والضعف التى يرغب فى التركيز حولها فى المنافس إلى جانب الجُمل الفنية التى يرغب فى تنفيذها خلال اللقاء، ويعود الزمالك لارتداء زيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى، وارتدى الفريق فى لقاء الذهاب زيه البديل باللون الأزرق، إلا أنه سيعود فى لقاء العودة ليرتدى زيه الأبيض لكونه صاحب الأرض، ويخضع الفريق الأبيض اليوم، الاثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.