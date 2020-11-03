شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع عن ضم البلايلى.. ويبحث عن مهاجم سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مسئولو النادي الأهلي عن صفقة ضم الجزائري يوسف البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب مماطلة اللاعب ووكيله من ناحية، ولوجود تخوف من تعرض اللاعب لعقوبة إيقاف من الاتحاد الدولي على خلفية الشكوى التي تقدم بها نادي الأهلي السعودي ضده خلال الأيام الماضية بسبب انقطاع اللاعب عن التدريبات من ناحية أخرى.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن صفقة شراء البلايلي محفوفة بالمشاكل فبخلاف أزمته الكبيرة مع ناديه السعودي السابق فما زالت مطالب اللاعب المادية كبيرة حيث يطلب الحصول على راتب سنوي ضخم بالمقارنة بالرواتب التي يحصل عليها لاعبو الفئة الأول داخل الفريق الأحمر في الوقت الحالي.

وطلب البلايلي في بداية المفاوضات الحصول على 3 ملايين دولار سنويًا للعب في الأهلي وهو الرقم الذي رفضته الإدارة الحمراء، وتم عرض عليه الحصول على مليون و500 ألف دولار إلا أن الرقم المعروض لم يلقَ قبولاً كبيراً لدى اللاعب والذي تلقى أكثر من عرض مغري خلال الأيام الماضية أبرزهم من الدوري القطري، ويكثف الأهلي في الوقت الحالي جهوده لضم مهاجم صريح سوبر خاصة وأن قائمة الأجانب مكتملة، وبالتالي فضم المهاجم الجديد سيكون على حساب السنغالي اليو بادجي.