صلاح في الهجوم.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام أتالانتا بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره أتالانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الرابعة رفقة كل من ميتلاند الدنماركي وأياكس أمستردام الهولندي، حيث يتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، يليه أتالانتا في المركز الثاني (4 نقاط)، ثم اياكس في المرتبة الثالثة (نقطة واحدة)، بينما يتذيل ميتلاند الجدول بدون نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر- أرنولد، جويل ماتيب، جو جوميز، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: شيردان شاكيري، جوردان هندرسون، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، مينامينو، ديوجو جوتا.