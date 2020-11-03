بالمواعيد والقنوات الناقلة.. عودة ليالي الأبطال.. ومهمة "مصرية" لصلاح وكوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: تستأنف اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث تقام العديد من المباريات أبرزها لقاء ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي، ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي ضد أولمبياكوس اليوناني. ويستعرض يلا كورة، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها: دوري أبطال أوروبا (الجولة الثالثة) 7:55- لوكوموتيف الروسي x أتلتيكو مدريد الإسباني (المجموعة الأولى) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1) 7:55- شاختار الأوكراني x بوروسيا دورتموند الألماني (المجموعة الثانية) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2) 10:00- ريد بول سالزبورج النمساوي x بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 5) 10:00- ريال مدريد الإسباني x إنتر ميلان الإيطالي (المجموعة الثانية) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 1) 10:00- مانشستر سيتي الإنجليزي x أولمبياكوس اليوناني (المجموعة الثالثة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 2) 10:00- بورتو البرتغالي x مارسيليا الفرنسي (المجموعة الثالثة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 6) 10:00- ميتلاند الدنماركي x أياكس الهولندي (المجموعة الرابعة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 3) 10:00- أتالانتا الإيطالي x ليفربول الإنجليزي (المجموعة الرابعة) تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورتس (beIN Sports HD 4)

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