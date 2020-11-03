أمير مرتضى عن انتهاء أزمة كهربا وفضل: شربوا ليمون واتصالحوا .."حاجة تقرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على رد فعل اتحاد الكرة بشأن الأزمة الأخيرة التي وقعت بين محمود كهربا لاعب الأهلي ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خلال احتفالات القلعة الحمراء بالدوري.

وكتب أمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" لجنة الانضباط غرمتني ٥٠ الف جنيه علشان كتبت البوست ده اللي عزيت فيه مدرب فارسكور.. وعضو اللجنة الخماسية اشتبك مع لاعب عالهواء مباشرة واللاعب مسك فيه وبعد كدة راحوا اتحاد الكرة شربوا ليمون واتصالحوا والموضوع خلص من غير ما نعرف مين الغلطان والدنيا اتلمت!! حاجة تقرف".

وكان أمير مرتضى قد نشر في وقت سابق عبر حسابه على تويتر: "خالص التعازي لأسرة الكابتن أكرم حفيلة و نادي فارسكور ربنا يرحمه طبعاً الموت علينا حق والحرص على الارواح بوجود سيارة اسعاف ودكتور في الملعب ده برضه حق .. هل اتحاد الكرة هيعلن مسئوليته وتقصيره ويفتح تحقيق ولا بالنسبة لهم مصنفين البني ادمين درجات زي المسابقات اللي بينظموها".

ومن جانبه، كشف سيد بنداري، رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل شكوى كل من محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، بشأن واقعة تسليم درع الدوري للمارد الأحمر.

وقال بنداري، في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": "قمنا بالتحقيق في الواقعة بعد شكوى فضل وكهربا عن طريق الأهلي، تقرير مراقب مباراة طلائع الجيش والأهلي لم يذكر شيئا بشأن واقعة فضل وكهربا".

ومن جانبه، أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه أغلق أزمته التي دارت مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أثناء مراسم تسليم درع الدوري إلى المارد الأحمر.

وقال فضل، في تصريحات هاتفية لبرنامج "البيت الكبير" عبر قناة "الأهلي": "هناك لغط كبير بشأن قصة كهربا".

وأضاف: "ملخص الأمر أن أخ صغير زار أخيه الكبير في منزله، بحضور كل من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ومحمد مرجان ووليد العطار ومحمد بركات".