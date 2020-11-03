شريف العريان لمصراوي: إيقاف مرتضى للحفاظ على الأجيال القادمة.. والزمالك ليس طرفا

محمد اسماعيل - القاهرة - مازال قرار وقف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لمدة 4 سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، يلقي بظلاله على الوسط الرياضي في مصر، خاصة بعد لجوء منصور إلى محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية.

تساؤلات عديدة صاحبت قرار الوقف، في مقدمتها توقيت القرار وآليات تنفيذه ومصير الزمالك خلال المرحلة المقبلة، وغيرها من الأمور.

شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية يتحدث في حوار خاص لـ"الخليج 365"، يجيب من خلاله على كل التساؤلات المطروحة، وكذلك فرص إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو في موعدها يوليو 2021، وعن قانون الرياضة ومدى الحاجة لتعديله، ومصير انتخابات اتحاد الكرة، في الحوار التالي:

بداية، ما هي آخر الخطوات في ملف وقف مرتضى منصور وآخر تطورات هذا الموضوع؟

اللجنة الأولمبية اتخذت إجراءاتها بالكامل، بعد صدور القرار من جانب لجنة التحقيق، أرسلنا لوزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الإدارية المركزية ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، وجميع الاتحادات الرياضية كل ينفذ القرار فيما يخصه، وأخطرنا نادي الزمالك أيضا.

المذكرة التي وقع عليها رؤساء الاتحادات في هذا الشأن تشمل اتحادات الزمالك ليس عضوا بها، فما تفسيرك؟

هذا الأمر ليس مرتبطا بنادي الزمالك، والعقوبة شخصية على السيد مرتضى منصور، وتوقيع الاتحادات على المذكرة لتطبيق ما جاء في مدونة السلوكيات والأخلاقيات الرياضية على هذه الحالة، النادي ليس طرفا ولا الفرق الرياضية ولا اللاعبين، العقوبة شخصية على شخص ارتكب أخطاء ويتم معاقبته رياضيا، ولو أي شخص آخر ينتمي للمنظومة الرياضية ارتكب أخطاء سيعاقب عليها، السيد مرتضى منصور هو الذي يسب ويلعن في الناس وليس نادي الزمالك، لو نادي الزمالك طلع بيان يشتم أحد سنأخذ إجراء ضد النادي لكن الإجراء هنا ضد الشخص.

السؤال الذي يطرحه عدد كبير، هو لماذا هذا التوقيت وعدم الانتظار لما بعد بطولة إفريقيا؟

في أي وقت ستصدر العقوبة سيقال لماذا هذا التوقيت بالذات، مثلا سيقولون لماذا قبل القمة أو قبل السوبر أو قبل بداية الموسم أو وسط الموسم وطول السنة عندك مناسبات مهمة، التوقيت ليس له علاقة، بمجرد وصول الشكوى يتم البدء في إجراءات التحقيق، الشاكي له حق إننا نأخذ الإجراءات وفور صدور القرار من لجنة التحقيق صدق عليه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

هل قام كل اتحاد بمخاطبة الاتحاد الدولي التابع له بهذا القرار؟

هذا القرار شأن داخلي تم اتخاذه وفق الدستور المصري وقانون الرياضة واللوائح المعتمدة من الاتحادات الدولية، ومن حق كل اتحاد أن خطر به الاتحاد الدولي التابع له من باب العلم وليس انتظارا لرأيه الدولي، مثلما يقرر نادي إيقاف لاعب يقوم بإخطار الاتحاد للعلم واتخاذ اللازم.

ما هو ردكم على لجوء مرتضى منصور لمحكمة القضاء الإداري وعدم التوجه إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي بعد قرار وقفه؟

لجوئه للمحاكم العادية يختصم وزير الشباب والرياضة ووضعنا في جملة مفيدة، وبمجرد أن وصلت إلينا العريضة ورقم الشكوى، أرسلنا خطابا لجميع الاتحادات المصرية أنه خالف الميثاق الأولمبي وقانون الرياضة باللجوء للمحاكم العادية، وكل اتحاد يعمل شئونه حسب لائحته، مثلا لائحة اتحاد الكرة تنص على أن من يلجأ للمحاكم العادية يتم شطبه وأغلب الاتحادات كذلك، والدستور في المادة 84 نص على احترام المواثيق الدولية ومصر موقعة على ذلك في الأمم المتحدة، وكلنا نحترم القوانين الدولية وإلا نلعب محلي هنا مع نفسنا، العناد سيؤدي إلى تعرض النادي نفسه لعقوبات بسبب عدم تطبيق القرارات، أنت لست النادي ونتمنى ألا يحدث ذلك لأنه أسلوب بلطجة.

يقولون إن مرتضى صد قرار من قبل بإيقافه عامين في 2018 ولجأ للقضاء الإداري وألغي القرار، فما الفارق الآن؟

هذا كلام يراد به باطل لأنه وقتها حصلت تهدئة وهو تعهد بأنه لن يعود لتجاوزاته، ولفترة ما حصل ذلك ونحن لا نريد أزمات، الفارق بين المرتين جوهري، فوقتها لم تكن مدونة السلوكيات قد صدرت ودخلت حيز التنفيذ.

كيف تسير الأمور على المستوى الإداري داخل مجلس إدارة نادي الزمالك؟

لا علم لي وليس لنا اختصاص على دولاب العمل داخل نادي الزمالك، ما يخصني هو عدم التعامل مع أي خطاب من نادي الزمالك عليه توقيع مرتضى منصور، كما حدث مع الكاف عندما أرسل له خطابا يحمل توقيعه ويطلب من خلاله تغيير ملعب مباراة نصف النهائي إلى ستاد القاهرة، فرفض الكاف الخطاب وأرسل الزمالك خطابا آخر يحمل توقيع أحمد جلال إبراهيم، ونفس الأمر بالنسبة لجميع الهيئات الرياضية، ولذلك نؤكد أن نادي الزمالك ليس طرفا في هذا الأمر.

هل الزمالك مطالب الآن بانتخاب رئيس نادي بديلا لمرتضى؟

الملزم في قانون الرياضة أنه في أقرب جمعية عمومية عادية في حال وجود أماكن شاغرة في أي مجلس الإدارة تتم الدعوة لإجراء انتخابات على هذا المكان الشاغر، وتم تحديد مواعيد الدعوة لإقامة الجمعيات العمومية العادية خلال الفترة من أول يوليو إلى آخر أكتوبر من كل عام.

إلى أي مدى يتمتع مركز التسوية والتحكيم الرياضي بالاستقلالية التامة في قراراته؟

مركز التسوية والتحكيم الرياضي مركز مستقل ليس لنا أي سلطة عليه فيما يخص قراراته، ووزارة العدل هي التي تعين المستشارين، ودليل استقلاليته أن هناك قضايا عديدة ضدنا وخسرناها وننفذ الحكم فورا، مركز التسوية هو من يفصل بين الهيئات، القانون ورد به لو وزارة الشباب والرياضة ترى أن أي قرار خطأ تلجأ لمركز التسوية ونحترم الحكم أيا كان وبعدها اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "الكاس"، و"الكاس" أبطل قبل ذلك قرارات لمركز التسوية، ويتم التنفيذ أيضا لأنه التسلسل الخاص بدرجات التقاضي الرياضي.

هل تنتظر اللجنة الأولمبية قرار وزير الشباب والرياضة بخصوص وقف مرتضى منصور؟

اللجنة الأولمبية بدأت بالفعل تطبيق قرار الوقف والاتحادات الرياضية أيضا، وأرسلنا لجميع الجهات كل ينفذ في اختصاصاته وحدوده، والهيئات الرياضية أرسلت خطابات تؤكد لنا تنفيذ قرار الوقف الخاص بمرتضى منصور، والكل طبق القرار.

هل يمكن إنهاء هذه القضية بالتصالح؟

تصالح بين من؟!، أنا لست الشاكي، التصالح يحصل بين الشاكي والمشكو في حقه، لكن اللجنة الأولمبية ليست طرفا في هذا الموضوع.

مرتضى يقول إنه عضو في البرلمان ولا يمكن التحقيق معه أو معاقبته إلا بعد موافقة البرلمان لأنه يتمتع بحصانة برلمانية، تعليقك؟

البرلمان عمره ما تدخل في مثل هذه الأمور الرياضية وهو شيء يراد به باطل، هذا الشخص يدعي أنه لا يجوز لأي جهة أن تحقق معه، نحن نحاسبك على خطأ رياضي، وأقول مثلا الآن الترشح للبرلمان من سن 30 سنة فمن الممكن أن يكون لاعب عضوا في البرلمان، هادية حسني لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة مرشحة في الانتخابات البرلمانية ومازالت لاعبة، فرضا لو حصل خطأ منها هل لا يجوز إيقافها؟! غير معقول طبعا كلها إجراءات رياضية تحكمها اللوائح الرياضية.

ما هي الرسالة التي تريدون توجيهها من هذه العقوبة؟

أهم رسالة ونحن مصممون على تنفيذ القرار وبقوة لأننا خايفين على شباب مصر الرياضي، في فترة من الفترات ظهرت بعض الأفلام السينمائية التي تظهر البلطجي على أنه بطل، والكل حذر من أنها ستؤثر على الشباب، وبالفعل وقع عدد من الحوادث الإجرامية نتيجة تلك الأفلام، نفس الأمر الشباب هيبدأ يبلطج على الحكم في الملعب، فيه حد عاقل يقول لو الحكم عملك حاجة اديله بالقلم؟! ويقول الحكم تمنه 200 جنيه وتمن اللاعب 200 مليون؟!، لا يوجد أحد فوق القانون، نريد العودة إلى الأخلاقيات الرياضية ليخرج جيل يعرف معنى الأخلاق والانتماء جيل سوي لا يتنمر على أحد ولا يستهزئ بأحد.

مرتضى يقول إن اللجنة الأولمبية هيئة رياضية والزمالك هيئة رياضية ولا يجوز لهيئة أن تعاقب هيئة أخرى، كيف ترى ذلك؟

هل الاتحاد لا يستطيع أن يعاقب نادي لو أخطأ؟! يقدر طبعا، واللجنة الأولمبية المصرية لو أخطأت فاللجنة الأولمبية الدولية تعاقبها، ومن الطبيعي أن يصدر القرار من اللجنة الأولمبية التي لها سلطة تنفيذ الميثاق الأولمبي واللوائح على الأندية ومسئوليها.

ما هي تطورات قضية بطلان لائحة نادي الزمالك؟

بعد صدور حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية باعتماد لائحة النظام الأساسي، تقدمنا كلجنة أولمبية باستئناف على الحكم أمام المركز، وهو إجراء طبيعي نقوم به في كل القضايا التي نكون خصما فيها، وبمجرد تقدمنا بالاستئناف يقف تنفيذ الحكم لحين البت فيه، وهو إجراء مطلوب لحفظ درجات التقاضي.

وماذا عن تطورات شكوى الزمالك ضد الأهلي؟

اتخذنا نفس الإجراءات التي نتخذها في كل شكوى، وحولنا الشكوى إلى لجنة الهيئات والقيم والأندية والتي أحالتها بدورها للجنة التحقيق، ولجنة التحقيق استدعت الشاكي وهو نادي الزمالك للاستماع لأقواله، وفي أول مرة لم يحضر أحد، وتم تحديد موعد آخر وأيضا لم يحضر أحد من النادي، وننتظر في مجلس الإدارة قرار لجنة التحقيق في هذا الأمر.

من وجهة نظرك، ما هي نسبة رضاك عن قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وهل ترى أن يحتاج إلى تعديل؟

نحن لا نسير مع "الشو" الإعلامي، واللجنة الأولمبية ليست جهة تعديل أو تغيير أو مخاطبة البرلمان، الوزارة من حقها ذلك، وإذا حدث ذلك فهم يتواصلون معنا لمعرفة مطابقة أي تعديلات للمواثيق الدولية والأولمبية.

بالنسبة لي أقول أنا راضي عن القانون الجديد بنسبة كبيرة تتخطى 95%، وليس من الطبيعي أن يتم تعديل القانون بين اللحظة والأخرى، القانون 71 لسنة 2017 تمت دراسته بشكل جيد واللجان التشريعية راجعته والبرلمان أقره ثم وافق عليه رئيس الجمهورية وأثنى عليه جميع الهيئات الدولية، فكيف أغيره بعد 6 شهور أو سنتين، القانون لا يحتاج إلى تغيير جذري كما يصور البعض، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أرسل وقتها خطاب شكر للرئيس السيسي بأن مصر قد أصبح لديها قانون مطابق للوائح الدولية.

ما هي فرص إقامة دورة طوكيو في يوليو 2021؟

النسب كبيرة، وخلال الفترة الماضية جرت عدة اجتماعات بين اللجنة الأولمبية الدولية مع 206 دولة، وتلقينا جميعا رسالة طمأنينة من توماس باخ بإقامة الدورة، وأجاب على عدد من الأسئلة المطروحة في هذا الشأن، وأكد أن كل الأمور تسير في طريق إقامة الدورة في موعدها، وفي اعتقادي لو حصلت موجة ثانية لفيروس كورونا بما يعتبر ظرفا قاهرا لن تؤجل مرة أخرى وإنما سيتم إلغائها وتكون دورة باريس 2024 ولوس أنجلوس 2028.

هل ترى أن مصر تعطي رسالة قوية للرياضة العالمية من خلال استضافة عدد من الأحداث الكبرى؟

بالطبع، مصر ستستضيف العديد من البطولات المهمة مع مطلع العام المقبل، منها بطولة العالم كرة اليد في يناير بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة، بطولة العالم للناشئين ثم الشباب للخماسي الحديث في فبراير، وبطولة العالم للسلاح في أبريل، وبطولة عالم للرماية والرجبي وأحداث رياضية كبرى في مصر، نحن نعمل ولا نقف ونحاول تعويض ما حدث بسبب كورونا.

ما هو موقف انتخابات اتحاد كرة القدم الآن ومصير اللجنة الخماسية؟

لا نتدخل في شئون الاتحادات، كل اتحاد يباشر أموره مع الاتحاد الدولي التابع له طالما أنها لا تخالف قانون الرياضة المصري، حتى لائحة الاتحاد نحن فقط نراجعها لنتأكد أنها مطابقة للدستور والقانون والميثاق الأولمبي دون النظر إلى التفاصيل.

بعد 31 أكتوبر هل يمكنه عمل الدعوة للانتخابات؟

من يدير اتحاد الكرة حاليا لجنة مؤقتة، وكلنا نريد أن تسير الأمور للأمام دون العودة للخلف، والتأكد من عدم إبطال الانتخابات سيكون الفيصل في إقامتها من عدمه بعد دراسة الموقف مع جميع الأطراف.

أتريد أن تضيف شيئا آخر في ختام حوارنا؟

أريد أن أؤكد على أننا نحافظ على الأجيال القادمة من شباب مصر ليكون جيلا سويا عندما يرى المخطئ يعاقب، نادي الزمالك ليس طرفا في الموضوع على الإطلاق، فمثلا لو أني أخذت عقوبة شخصية وأنا رئيس اتحاد الخماسي هل أستغل موظفي الاتحاد وأعمل وقفة احتجاجية؟ ما دخل اتحاد الخماسي بالعقوبة الشخصية التي وقعت علي، وهذا الأمر ينطبق على موقف نادي الزمالك.