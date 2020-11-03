شكرا لقرائتكم باتشيكو يضع خطة عبور الزمالك لنهائي دوري الأبطال على حساب الرجاء الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، اللمسات الأخيرة على مدار اليوم، الثلاثاء، حول خطته لمواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام غداً، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما نجح الزمالك فى الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض، حيث سيتحدث باتشيكو مع لاعبى الفريق الأبيض في المحاضرة الفنية حول ضرورة عدم الالتفات إلى نتيجة الذهاب والتركيز التام في تحقيق الانتصار في لقاء العودة من أجل حصد بطاقة التأهل إلى النهائي الذى وصل إليه الأهلى عقب إقصاء الوداد المغربى في دور نصف النهائي، لينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء لملاقاته في النهائي الذى سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يتحدث باتشيكو مع لاعبى الزمالك فى المحاضرة الفنية اليوم، حول أبرز نقاط القوة والضعف التى يرغب فى التركيز حولها فى المنافس إلى جانب الجُمل الفنية التى يرغب فى تنفيذها خلال اللقاء، ويعود الزمالك لارتداء زيه التقليدى فى مواجهة الرجاء المغربى، وارتدى الفريق فى لقاء الذهاب زيه البديل باللون الأزرق، إلا أنه سيعود فى لقاء العودة ليرتدى زيه الأبيض لكونه صاحب الأرض، ويخضع الفريق الأبيض اليوم، الاثنين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك طبقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.

ورفض مسئولو الزمالك الاعتراض على الحكم الجامبى بكارى جاساما، بعد التقارير المغربيى التى أفادت بتعيينه حكما لمباراة الفريق الأبيض والرجاء المغربى، التى ستجمع بينهما، من جهته أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى تصريحات لليوم السابع، أن جاساما من حكام الصفوة ونثق فى نزاهته وإدارته المباراة بأفضل صورة، مشددا على أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم سيحرص على خروج المباراة فى أفضل صورة خاصة فى ظل وجود تقنية الفيديو الـ"VAR"، الخاصة بالحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

فيما من المنتظر أن يعود محمود علاء لقيادة خط دفاع الزمالك أمام الرجاء، حيث حرص اللاعب على الخضوع لبرنامج مكثف من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة للحاق بالمواجهة القادمة، فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده لكونه من العناصر الأساسية للفريق الأبيض التى يعول عليها الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتخطى الرجاء المغربى والوصول إلى النهائى الأفريقى.