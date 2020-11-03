شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتغيبين ببعض مراكز الشباب بالقليوبية للشؤون القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شكل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة لمتابعه بعض مراكز الشباب الواقعه بنطاق ادارتي بنها وكفر شكر، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة على مراكز الشباب.

تشكلت اللجنة من محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبد العليم حماد من العاملين بالإدارة، حيث تبين من متابعه مركز شباب جمجره ومركز شباب كفر الشيخ ابراهيم وتبين ان هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل، بينما تبين أن مركز شباب منشأة دياب وعزبه رشيد مغلقين في اوقات العمل الرسميه.

وفي اداره شباب كفر شكر تم متابعه مركز شباب برقطا ومركز شباب كفر الحبش ومركز شباب كفر عزب غنيم، وتبين أن هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل، بينما مركز شباب كفر الشهاوي خاطر مفتوح ويمارس نشاطه فى ظل غياب بعض العاملين به، بينما تبين أن مركز شباب كفر رضوان وكفر عامر مغلقين في اوقات العمل الرسميه.

وقامت اللجنه بمتابعه أعمال الترميم الموجودة بالمبنى الادارى بمركز شباب كفر الشهاوي خاطر، وأوصت العاملين بمراكز الشباب بالالتزام بمواعيد الحضور والانصراف ونظافه المراكز و اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه والوقائيه من انتشار فيروس كورونا، وكذلك العمل على تنفيذ حكم الرؤيه بمراكز الشباب والتزام الحياديه وعدم الانحياز الى طرف دون الاخر.

أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.