شكرا لقرائتكم فيروس كورونا يرفع أسهم 5 مدربين فى الدوري موسم 2020.. تعرف عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد موسم طويل وصعب أسدل الستار على مسابقة الدورى العام موسم 2019/2020، فى بطولة حسمها النادى الأهلى مبكراً وقبل 7 جولات من النهاية، إلا أن باقى المراكز ظلت مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة، وارتفعت أسهم بعض المدربين وانخفضت أسهم مدربين أخرين، ولعب فيروس كورونا دوراً محورياً فى هذا الأمر، حيث أدى التوقف الطويل الذى أجبرت عليه الكرة المصرية من شهر مارس وحتى أغسطس الماضى إلى تغير كبير فى مستوى الفرق وهو ما أثر على المدربين.

وارتفعت أسهم خمس مدربين وهم، عماد النحاس مدرب المقاولون العرب، وعلى ماهر مدرب النادى المصرى، وأحمد كشرى مدرب أسوان السابق والذى لعب دوراً رئيسياً فى بقاء أسوان بالدورى، وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى، وأحمد سامى مدرب سموحة.

عماد النحاس

ـ خاض: 34 مباراة

فاز فى: 15 مباراة

ـ تعادل فى: 9 مباريات

ـ خسر: 10 مباريات

ـ أنهى الموسم فى المركز الرابع

على ماهر

ـ خاض: 14 مباراة

ـ فاز فى: 8 مباريات

ـ تعادل فى: 3 مباريات

ـ خسر: 3 مباريات

ـ أنهى الموسم فى المركز الـ 7

أحمد سامى

ـ خاض: 9 مباريات

ـ فاز فى 5 مباريات

ـ تعادل فى 4 مباريات

ـ خاض مباراة واحدة بالكأس وخسرها

ـ أنهى الموسم فى المركز الخامس

أحمد كشرى

ـخاض: 16 مباراة

ـ فاز فى 5 مباريات

ـ تعادل فى 4 مباريات

ـ خسر: 7 مباريات

ـ ضمن بقاء أسوان فى الدورى

حلمى طولان

ـخاض: 32 مباراة

ـ فاز فى: 12 مباراة

ـ تعادل فى: 12 مباراة

ـ خسر: 8 لقاءات

ـ أنهى الموسم فى المركز السادس