شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يبدأ معسكر وديتي كوريا الجنوبية والبرازيل.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم معسكر المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب في الثانية ظهرًا، حيث يبدأ اللاعبون في التجمع بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة حيث يتم إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران الأول، وكان الجهاز الفني قد فضل منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحًا فيما يبدأ المعسكر المغلق اعتبارًا من 8 نوفمبر الحالى.

ومن المقرر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبًا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يوم 12 نوفمبر الحالي أمام كوريا الجنوبية والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائية للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركة الراعية للاتحاد.

ومن المقرر ان يبدأ المعسكر بإجراء الجميع المسحة الطبية للكشف عن كورونا ثم يعقبه اجتماع للجهاز الفني مع جميع اللاعبين يحدد خلاله شوقي غريب أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب باعتبار المعسكر هو الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.

وقرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي فتح المران الأول للمنتخب المقرر له في الثانية والنصف عصر الثلاثاء المقبل في معسكره المفتوح بالملاعب الفرعية لاستاد القاهرة لكل وسائل الإعلام.