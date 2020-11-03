شكرا لقرائتكم المقاولون: يجب تطوير تقنية الفار فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن تقنية الفار هى أكثر الأمور التى تحتاج إلى إعادة نظر من قبل اتحاد الكرة فى الموسم الجديد، وقال عادل فى تصريحات خاصة: شاهدت الكثير من المباريات الكبيرة فى أوروبا ولم أرى الفار يأخذ كل هذا الوقت من أجل التشاور بين حكام الفيديو وحكم الملعب لاتخاذ القرار، هذا الوقت المهدر يؤثر سلباً على مستوى المباراة، ويجب أن يكون هناك تطويراً لتقنية الفار مع الموسم الجديد.

واصل: الارتقاء بالمنظومة يتطلب معالجة الأخطاء ويجب على الجبلاية أن تستغل الفترة الفاصلة بين الموسمين لتقديم جرعة مكثفة من التدريب للحكام على تقنية الفار.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من جديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية بالموسم الجديد 2020 -2021 وتحديدا الكونفيدرالية الأفريقية فى إنجاز كبير لمجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام علي الكرة بالنادي وللجهاز الفني ولاعبي الفريق بقيادة عماد النحاس المدير الفني .

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ويعود المقاولون العرب للمشاركات الأفريقية بعد غياب 15 عاما حيث كانت آخر مشاركة عام 2005 في بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس.

وكان المهندس محمد عادل فتحى، قد أعلن فى وقت سابق عن ضم التونسي وسيم النغموشى لتدعيم صفوف المقاولون استعدادًا لخوض الموسم الجديد، وأكد فتحي أن النغموشي انضم لصفوف المقاولون فى صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب عقدا لمدة موسمين، واجتاز الكشف الطبي وأنهى إجراءات التعاقد. ويلعب النغموشي فى مركز وسط الملعب وسبق له اللعب لنادى الترجي التونسي كما لعب لفريق اتحاد بن قردان التونسي أيضا.