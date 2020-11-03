شكرا لقرائتكم اليوم.. منتخب الصالات يواجه الإمارات استعدادًا لكأس العالم بليتوانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد، المباراة الودية الأولى اليوم أمام الإمارات على هامش المعسكر المقام حاليا فى دبى ، فى إطار برنامج الاعداد لبطولة كأس العالم لكرة الصالات فى ليتوانيا 2021، ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لقاء آخر أمام منتخب الإمارات يوم الخميس المقبل قبل عودة البعثة للقاهرة يوم 6 نوفمبر الجارى.

وخاض أمس المنتخب الوطني لكرة الصالات مرانه الأساسي بالصالة المغطاة لنادي البطائح بمدينة دبي استعدادا لمواجهة المنتخب الاماراتي بالصالة نفسها اليوم ضمن المعسكر المغلق للمنتخب الوطني بالإمارات استعدادا لكاس العام ليتوانيا 2021.

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شارك في المران جميع اللاعبين واطمأن هشام صالح المدير الفني على جاهزية الجميع حيث تضم القائمة 14لاعبا هم: محمود عبد الوهاب شوبير وجمال عبد الناصر والمعتز بالله سامي ومحمد عبد الحميد كوكي واحمد عبد القادر موزه ومحمد سعيد ومصطفي عيد وابراهيم بوجي واسلام العقرب وعبد الرحمن مصطفي واحمد حامد قطه وعلاء دونجا وعصام علاء وخالد مارادونا.

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ويقود المنتخب المصري هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات.