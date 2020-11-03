شكرا لقرائتكم أسوان يبدأ الاستعداد اليوم للموسم الجديد بمعسكر المركز الأولمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، استعداداته للموسم الجديد، بمعسكر فى المركز الأوليمبى، حيث يتولى سامى الشيشينى المدير الفنى الجديد لنادى أسوان، المسئولية بشكل رسمى، بعدما تولى تدريب الفريق خلفاً لأحمد كشرى مدرب أبناء الجنوب السابق.

فى سياق آخر، أرسل النادى المصرى فاكساً إلى نادى أسوان برئاسة أحمد سليمان، لطلب ضم ثنائى الفريق ابراهيم جلال ومحمود نعيم، خلال الميركاتو الجارى، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد تألقهما مع أبناء الجنوب خلال موسم 2019/2020، وما زالت إدارة أسوان تدرس عروض الرحيل للثنائى خاصة بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق إلى وادى دجلة وأحمد عامر إلى نادى الجونة.

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ووافق مجلس إدارة نادى أسوان، بشكل رسمى، على انتقال أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020/2021، وكان اليوم السابع قد كشف فى وقت سابق انتقال لاعب أسوان إلى الجونة، وقال سليمان، تلقى أحمد عامر لاعب الفريق عدة عروض خلال فترة الانتقالات الجارية، وأن اللاعب بات قريباً من الانتقال للجونة، موضحا أن الفريق لن يتخلى سوى عن لاعبين إضافيين بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق الذى دفع الشرط الجزائى فى عقده وقيمته مليون جنيه قبل الانتقال إلى وادى دجلة، وكذلك أحمد عامر، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وأعرب رئيس أسوان عن امتنانه لجهود الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعدما وفر للفريق كل سبل الدعم فى المعسكر الذى أقيم بالمركز الأوليمبى بعد استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا.