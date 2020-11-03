شكرا لقرائتكم أمير مرتضي : الانضباط غرمتنى علشان بوست وأزمة كهربا انتهت بعصير ليمون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على انتهاء أزمة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، ومحمود كهربا، صانع ألعاب الكرة بالأهلى، مُستنكرًا تعامل اتحاد الكرة مع الأزمة بالمقارنة بتوقيع عقوبة عليه سابقًا، حيث قال عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "‏لجنة الانضباط غرمتنى 50 ألف جنيه علشان كتبت البوست ده اللى عزيت فيه مدرب فارسكور.. وعضو اللجنة الخماسية اشتبك مع لاعب عالهواء مباشرة واللاعب مسك فيه وبعد كدة راحوا اتحاد الكرة شربوا ليمون واتصالحوا والموضوع خلص من غير ما نعرف مين الغلطان والدنيا اتلمت!! حاجة تقرف"، وأرفق أمير مرتضى تغريدة سابقة له كانت سببًا فى تغريمه من قبل لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بسبب تعليقه على الاهمال فى دورى الدرجة الثانية بعد وفاة مدرب نادى فارسكور أثناء إحدى مباريات الدرجة الثانية.



أمير مرتضي

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وكان الحساب الرسمى للاتحاد المصرى لكرة القدم قام بنشر بيان عن قبول محمد فضل لاعتذار كهربا قبل أن يتم حذفه بعد عدة دقائق من نشره، وقال مصدر فى الأهلى إن البيان الذى أصدره اتحاد الكرة منذ قليل بشأن أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لم يذكر الحقيقة تمامًا بشأن الأزمة أو تفاصيل الصلح الذى تم فى اتحاد الكرة اليوم، الإثنين، موضحًا أن البيان كان مُخالفًا تمامًا لما حدث اليوم لذا قامت صفحة الاتحاد على فيس بوك بإزالة البيان بعد دقائق قليلة من نشره.

فيما أكد محمد فضل، أن الأزمة بينه وبين محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلى قد انتهت بالفعل، مشيراً إلى أنه بمجرد تواجد كهربا فى اتحاد الكرة صفحة واتقفلت بالنسبة لي، وأتمنى له التوفيق، متابعًا فى تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة النادى الأهلي: "كهربا أخ أصغر بالنسبة لى والموضوع انتهى نهائياً ومتابعا: "لما أخ صغير يزور أخوه الكبير فى بيته الموضوع بينتهى".

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الرجاء المغربى المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال أفريقيا، والتى يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الانتصار بها من أجل التأهل للنهائى الأفريقي، بعدما نجح الزمالك فى الفوز فى مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض ونستعرض فى التقرير التالى أبرز الأمور الخاصة بالمواجهة المنتظرة.