شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم استعداداته باستاد القاهرة لمواجهة الرجاء .. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، اليوم، الثلاثاء، تحضيراته لمواجهة الرجاء المغربى، في المباراة التي ستقام غداً، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما نجح الزمالك فى الفوز في مباراة الذهاب بالدار البيضاء فى المغرب، بهدف نظيف سجله المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك لمرانه اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولى، والذى سيشهد تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية من أجل تطبيقها في لقاء الغد، مع خفض الحمل البدنى حتى لا يتعرض أي لاعب بالفريق لإصابة إلى جانب إشراك كافة اللاعبين في التدريبات الجماعية بعد نهاية البرامج التأهيلية للمصابين وعلى رأسهم الثنائى محمود علاء مدافع الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن الذى سيعود إلى قيادة الجبهة اليمنى في لقاء الغد على حساب الصاعد أحمد عيد بعد تغيبه عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة في العضلة الأمامية والتي تعافى منها مؤخراً، ليصبح جاهزاً لقيادة الجبهة اليمنى لأبناء ميت عقبة في لقاء الغد.

ومن جانبه، كشف محمود علاء، مدافع الزمالك، عن جاهزيته للتواجد في لقاء الغد، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، والتي أبعدته عن فريقه طوال الفترة الماضية، إضافة إلى تزايد فرص محمود حمدى الونش، مدافع الزمالك، في اللحاق بالمباراة بعد تعرضه لإصابة في الركبة في اللقاء الأخير أمام الإسماعيلى، في الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، إلا إن الجهاز الفني لن يغامر بأي منهما سوى بالتأكد من جاهزيته تمامًا للمشاركة بشكل طبيعى في لقاء الغد، نظراً لأهمية المباراة لذا لن يتم الدفع سوى باللاعب الجاهز بنسبة مائة بالمائة دون أي مجازفة فيما وصلت بعثة الرجاء المغربى إلى القاهرة في السادسة من مساء أمس، الإثنين، بعد رحلة استغرقت خمس ساعات من الدار البيضاء إلى مصر وكان في استقبالهم وفدا من العلاقات العامة للنادى الأبيض.