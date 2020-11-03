شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث يواجه الفريق الأبيض نظيره المغربي يوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولى وكانت موقعة الذهاب في المغرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا واصطحب طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ، ابنه " آسر" ، بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، بمقر النادي، وذلك لمشاهدة المران المقام حاليا بملعب النادي وحرص لاعبو الزمالك علي التقاط الصور مع "آسر" الذي يعشق كرة القدم.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتي إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، وكذلك موعد النهائي في بيان رسمي.

وقال بيان الاتحاد "مباراة نصف النهائي بين الزمالك والرجاء تقام يوم 4 نوفمبر على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة".

Advertisements

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

وأضاف "الفائز من مباراة الزمالك والرجاء يواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب في الإسكندرية وواصل البيان: "التأجيل تم بناء على طلب من الدولة المستضيفة واتحاد الكرة، فيما يخص البروتوكول الدولي للحد من تفشي وباء كوفيد 19

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



وأعلن كاف مساء الخميس تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال إلى أجل غير مسمى، وكذلك نهائي البطولة الذي تستضيفه مصر.

وكان كاف قد قام بتأجيل مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء، بسبب إصابات عناصر فريق الرجاء بفيروس كورونا، ومنع وزارة الصحة المغربية سفرهم من يوم 24 أكتوبر، لـ 1 نوفمبر.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء فى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا



وبعدها،طٌلب تأجيل المباراة النهائية للبطولة المقررة على استاد القاهرة من يوم 6 نوفمبر، بسبب الانتخابات النيابية المصرية وكان كاف قد استقر في وقت سابق على لعب إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء يوم 4 نوفمبر بدلا من 1 نوفمبر وأن يجري نهائي البطولة في 27 نوفمبر بدلا من 6 نوفمبر في استاد برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يعلن تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى.

الزمالك كان قد فاز على الرجاء بهدف للاشيء في المغرب بذهاب نصف النهائي، ليكون بحاجة إلى التعادل فقط لبلوغ المباراة النهائية وملاقاة الأهلي الذي تأهل على حساب الوداد.