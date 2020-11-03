اتحاد الكرة: كهربا اعتذر لفضل بموافقة الخطيب

أكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة، أن محمود كهربا لاعب الأهلي توجه إلى مقر الجبلاية أمس الاثنين وهو يعلم أنه سيعتذر إلى محمد فضل عضو

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

قال المصدر إن محمود الخطيب رئيس الأهلي وافق على ذلك من أجل إنهاء الخلاف وعدم

تصعيد الأمور بشكل يؤثر في تركيز الفريق الأحمر سلبا قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

لفت إلى أن محمد بركات مدير منتخب مصر ومحمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي قادا مبادرة الصبح بين فضل وكهربا.