بايرن ميونخ يصدم دافيد ألابا بسحب عرض التجديد، لماذا؟

أقترب نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا من مغادرة الفريق البافاري، بعد أن أعلن النادي الألماني اليوم عبر رئيسه هربرت هاينر عن سحب النادي لعرض تمديد التعاقد مع اللاعب.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، حيث ماطل النجم النمساوي أكثر من مرة مع إدارة النادي الألماني لتجديد عقده، حيث قدم النادي البافاري أكثر من عرض للاحتفاظ باللاعب بين صفوفه.

وكان رئيس نادي بايرن ميونخ، هربرت هاينر قد إعترف بسحب عرض تجديد العقد المُقدم لألابا، من أجل الاستمرار مع الفريق.

ووضح رئيس بارين ميونيخ أن النادي قدم عرض جيد للاعب وطالبه هو ووكيل أعماله بالرد في نهاية أكتوبر، ثم تواصل المدير الرياضي للنادي، حسن صالح حميديتش مرة أخرى مع وكيل اللاعب، الذي رد عليه بأن العرض مازال غير مرضي لموكله دافيد ألابا.

وقدم بايرن ميونخ عرض براتب سنوي تصل قيمته نحو 11 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين يورو كمتغيرات، وهو ما يراه ألابا ووكيله غير كاف لتجديد العقد، في ظل وجود أهتمام قوي من بعض الأندية الكبيرة مثل: ريال مدريد، وبرشلونة، وليفربول ومانشستر سيتي.

وتحدث رئيس بايرن ميونخ هربرت هاينر عن أزمة تجديد عقد ألابا في تصريحات إعلامية، قائلًا: “قدمنا له عرضًا جيدًا وعادلًا، لا سيما بالنظر إلى الأوقات الحالية، وأخبرنا وكيله خلال الاجتماع الأخير أننا نرغب في الحصول على رد بحلول نهاية أكتوبر، حيث نحتاج لأن نكون قادرين على وضع الخطط في مثل هذا المركز المهم للغاية”.

وأضاف: “لم نسمع أي شيء منه حتى السبت، ومديرنا الرياضي اتصل بوكيله وكان الرد أن العرض ما يزال غير مرضي ويجب أن نفكر فيه أكثر، ولذلك قررنا سحب العرض بالكامل، وهذا يعني أنه لم يعد هناك عرض”.

وتابع: “ديفيد لاعب محبوب لدى الجماهير، ولهذا سنندم إذا وصلنا إلى طريق مسدود وانفصلنا مع نهاية الموسم الحالي، خاصة وأننا نحاول أن نقود بايرن ميونخ خلال هذه المرحلة الصعبة من الناحية الرياضية والإقتصادية مع فيروس كورونا الذي قد يكلف النادي خسائر مالية قد تصل إلى 100 مليون يورو إذا استمر الحال على ما هو عليه”.

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واختتم: “يجب أن يكون لبايرن ميونخ الأسبقية دائمًا على رفاهية الأشخاص الآخرين حتى يستمر النادي في طريقه رغم كل المصاعاب التي نواجهها”.

على الجانب الآخر، استغل الصحفيون تواجد ألابا في المؤتمر الصحفي لمواجهة سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا وطالبوا اللاعب بالرد على تصريحات رئيس النادي، ورد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، قائلًا: “لقد قرأت التصريحات مساء أمس من خلال الأخبار”.

وأضاف: “لقد كانت تصريحات استثنائية بالنسبة لي، سنرى كيف ستسير الأمور في الفترة المقبلة، لم أتمكن من التفكير في أمر التجديد بعد”.

وتابع: “أستمتع حقًا باللعب مع بايرن ميونخ، أشعر براحة كبيرة وسعيد لكوني جزءًا من هذا الفريق، لكن بعد تصريحات أمس لا أستطيع معرفة كيف ستسير الأمور، لم يتحدث أحد إلي بشكل رسمي”.

وعن رد فعل الجماهير القوي تجاهه بعد أزمة التجديد، قال: “أتفهم ردود فعل الجماهير ولكن لدي وجهة نظر مختلفة مع الإدارة”.

يذكر أن ألابا يلعب في صفوف بايرن ميونيخ منذ عشرة أعوام، وخاض خلال تلك الفترة 394 مباراة بقميص الفريق وتمكن من تسجيل 31 هدف.

ونجح العملاق الألماني في تجديد عقود كل من مانويل نوير وتوماس مولر، فيما رحل النجم الإسباني تياجو ألكانتارا في الصيف المنصرم إلى صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول.

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