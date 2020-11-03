قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا.. رقم سلبي لمحمد صلاح أمام أتالانتا

يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على أتالانتا الإيطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول اللقاء الذي سيقام مساء اليوم الثلاثاء، وهو يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن أتالانتا الثاني وخمس نقاط عن أياكس أمستردام الهولندي، بينما يتذيل ميتييلاند الدنماركي المجموعة بنقطة يتيمة.

ويأمل نجم ليفربول، المصري محمد صلاح في هز الشباك خلال المواجهة المرتقبة، من أجل احتلال المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لناديه على الصعيد الأوروبي، ومعادلة رقم المهاجم الإنجليزي الأسبق مايكل أوين الذي سجل 22 هدفًا، علمًا أن الأكثر تسجيلًا أسطورة وقائد الفريق السابق، ستيفن جيرارد برصيد 41 هدفًا.

ولكن تصطدم طموحات صلاح بإحصائية سلبية له حينما يواجه أتالانتا، إذ أنه فشل في زيارة شباك فريق مدينة بيرجامو خلال أربع مواجهات سابقة في الدوري الإيطالي، بواقع مباراة واحدة بقميص فيورنتينا وثلاث مباريات بقميص روما.

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يذكر أن صلاح فشل في هز شباك خمس فرق خلال رحلته بالملاعب الإيطالية، سواء في الدوري أو الكأس، وهم: أتالانتا، هيلاس فيرونا، وكالياري، وفروسينوني، وتشيزينا.

ويحتل النجم المصري صدارة ترتيب هدافي ليفربول في كل البطولات خلال الموسم الحالي، بواقع 8 أهداف.

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