تشيلسي ما يزال يطارد جوهرة وست هام

يخطط تشيلسي لتقديم عرض جديد للتعاقد مع موهبة وست هام يونايتد، ديكلان رايس خلال الميركاتو الشتوي في يناير القادم، حيث يرفض مدرب البلوز فرانك لامبارد التخلي عن التوقيع مع جوهرة الفريق الملقب بالهامرز.

ووفقًا للتقارير، فإن ديكلان رايس يعتبر آخر أهداف لامبارد المتبقية، بعد ثورة الصفقات التي قام بها تشيلسي في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وأنفق تشيلسي نحو 250 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث جلب النادي الإنجليزي نجوم أمثال؛ كاي هافرتز من باير ليفركوزن الألماني، إدوارد ميندي من رين الفرنسي، بن تشيلويل من ليستر سيتي الإنجليزي، وتيمو فيرنر من لايبزيج الألماني.

ديكلان رايس كان أحد أهم أهداف مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد خلال نافذة الانتقالات الصيفية السابقة، لكن إدارة وست هام رفضت تخفيض مطالبها المالية البالغة 73 مليون جنيه إسترليني، وهو ما أعتبره البلوز ثمن باهظ للغاية على أن يقوم بدفعه، بعد ما قام به خلال الميركاتو الصيفي.

ومع ذلك، ما يزال لامبارد متحمسًا للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، ويريد ضمه في يناير المقبل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذي أثليتيك البريطانية، فإن تشيلسي حاول بيع إثنين من لاعبيه خلال الميركاتو الصيفي الماضي من أجل تمويل عملية شراء رايس، لكنه فشل في ذلك.

وسيسعى تشيلسي لبيع اللاعبين غير المرغوب فيهم في يناير المقبل، في محاولة جديدة لتمويل صفقة الدولي الإنجليزي.

على الجانب الآخر، ما يزال وست هام حريص على الأحتفاظ برايس، حيث دخل في محادثات معه بشأن تجديد عقده مع النادي.

وبحسب التقارير، فإن وست هام مستعد لمنحه عقدًا جديدًا بأجر أعلى بكثير من راتبه الحالي، من أجل إقناعه بالبقاء ورفض تشيلسي.

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لكن تشيلسي يأمل أن يتجاهل رايس عرض وست هام، ويتطلع لضم اللاعب الشاب خلال نافذة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، بعد البداية الواعدة التي حققها هذا الموسم.

ويزعم نفس التقرير الصادر عن صحيفة ذي أثليتيك أن وست هام، بدأ يشعر بالقلق من عودة تشيلسي بعرض جديد لنجمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

يلعب رايس عادة في وسط الملعب، ويبدو أن لامبارد يرى أن هذا هو أفضل دور له إذا انتقل إلى ستامفورد بريدج.

وبحسب التقارير أيضًا، يقال أن لامبارد يريد أن ينتقل نجولو كانتي من كونه لاعب خط وسط دفاعي إلى لاعب أكثر إبداعًا في خط الوسط، مع وضع رايس في مركز الأرتكاز الدفاعي.

كما سيوفر رايس للامبارد خيار قلب دفاع آخر حيث يمكنه أيضًا اللعب كقلب دفاع.

يمتد عقد تياجو سيلفا لعقد حتى الصيف المقبل، لكن المدافع البرازيلي يمكنه الاستمرار لبعد ذلك لأن النادي لديه خيار التمديد لموسم آخر.

وإذا نجح تشيلسي في التعاقد مع رايس خلال فترة الانتقالات في يناير القادم، يمكن إدراجه في قائمة الفريق لمرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا، في حالة الصعود إلى الدور القادم.

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