هل يفوز إيه سي ميلان بالدوري الإيطالي هذا الموسم بعد غياب عشر سنوات؟

تقدم ميلان أداء مذهلًا في بداية الدوري الإيطالي هذا الموسم يجعله مرشحًا غير منتظر للفوز بالسكوديتو، بعد معاناته من تدهور النتائج في السنوات الأخيرة.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليًا برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه وحامل اللقب في المواسم التسعة الأخيرة، يوفنتوس.

ورغم أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن هوية الفريق الفائز بالدوري الإيطالي هذا الموسم، فإن توهج ميلان في بداية الموسم الجديد؛ فتح الباب للحديث عن إمكانية تتويج الروسونيري بلقب الكالتشيو، بعد غياب استمر عشر سنوات، حيث يعود آخر تتويج إلى موسم 2010/11، حيث كان آخر بطل قبل حقبة يوفنتوس.

هل يستطيع ميلان الفوز بالدوري الإيطالي هذا الموسم؟

سئل المدير الفني لإيه سي ميلان، ستيفانو بيولي عن إمكانية وحظوظ فريقه في الفوز بالدوري الإيطالي، بعد العروض القوية التي قدمها الروسونيري تحت قيادته منذ بداية الموسم.

فضل بيولي إبعاد الضغط عن لاعبيه، وأكتفى بالرد بأن هدف ميلان هو الحصول على مركز أفضل مما حققه الموسم الماضي، مضيفًا: “علينا أن نتخذ خطوة واحدة في كل مباراة، وما زلنا نتحسن”.

من جانبه لم يستبعد أسطورة النادي السابق ومديره الرياضي الحالي، باولو مالديني إمكانية فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث قال: “أقول دائمًا للأولاد: ألا يضعوا قيودًا على أنفسهم وأن يكونوا طموحين، هدفنا هو التحسن والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا“.

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وأضاف: “إذا وجدنا أنفسنا في وضع إيجابي يسمح لنا بالمنافسة على اللقب، فلماذا لا نحاول؟”.

بينما قال نجم الفريق المخضرم، إبراهيموفيتش: “الأمور تسير بشكل جيد، لكن كما قلت سابقًا كل مباراة في الوقت الحالي بمثابة نهائي، وسنرى أين ينتهي بنا المطاف”.

ويتصدر النجم البالغ من العمر 39 عامًا ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حاليًا برصيد سبعة أهداف، بفارق هدف واحد أمام مهاجم تورينو أندريا بيلوتي.

ويقدم إبراهيموفيتش أداءًا رائعًا، يعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتصدر ميلان للدوري الإيطالي حتى الآن.

وخاض ميلان ست مباريات حتى الآن في الدوري الإيطالي فاز في خمس مباريات منها، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام ذئاب العاصمة الإيطالية روما بنتيجة (3-3) في مباراة مثيرة.

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