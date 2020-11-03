شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط الصليبي يبُعد دانتي عن كتيبة نيس في الدوري الفرنسي والأوربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب المدافع المخضرم دانتي، لعدة أشهر عن فريقه نيس، عقب إصابته بتمزق في الرباط الصيلبي للركبة اليسري خلال مشاركته في لقاء أنجيه الأحد الماضي والذي فاز به نيس بثلاثية دون رد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

حتى الآن نجح نيس في الدخول للمربع الذهبي للدوري الفرنسي، واحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان.