مشاهد حديث الصباح والمساء فى الكرة المصرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الكرة المصرية عدة أحداث كانت بمثابة حديث الصباح والمساء فى الشارع المصرى خلال الساعات الماضية وتحديدا خلال لقاء تتويج الأهلى بلقب درع الدورى الـ 42 باستاد الأهلي في السلام، ويرصد ”الخليج 365” هذه المشاهد فى التقرير التالى :

خطفت ريهام زوجة مؤمن زكريا الأنظار بشدة خلال ظهورها مع زوجها فى مباراة تتويج الأهلى بلقب الدورى رقم الـ 42 بإستاد السلام ، لتعطى درسا فى وقوف المرأة بجانب زوجها فى المحنة ،حيث ظهرت بجانبة لمساندته للنزول إلى أرض الملعب من أجل الإحتفال بدرع الدورى مما لقبها الجميع بـ " بنت الأوصول " .

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كما شهدت مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى مشادة بين محمود عبد المنعم " كهربا " لاعب الأهلى و محمد فضل عضو اللجنة الخماسية فى واقعة شاهدها الملايين وتؤكد قيام فضل بجذب كهربا بطريقة غير لائقة والتعدي عليه لفظياً وترتب على ذلك طلب اللاعب مساء أمس التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل، إلا أنه تم تحويل اللاعب إلى لجنة الإنضباط لبحث الأمر .



فضل و كهربا

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إنه تحدث اليوم لوسائل الإعلام بالشكل الإيجابي في حق محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وأنه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق محمود كهربا لاعب الأهلي أثناء احتفالية الدورى أمس الأول.