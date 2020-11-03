شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الزمالك السابق يكشف كواليس اتهامه بالمؤامرة فى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نور السيد لاعب الاتحاد السكندرى السابق، والذى سيرحل للجونة الموسم المقبل كواليس أزمته مع طلعت يوسف المدير الفني الساق لزعيم الثغر، والأزمة التي تسببت في اتخاذ قرار الرحيل عن قلعة الشاطبى.

قال نور الذي سبق له اللعب في الزمالك خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "أنا غلطت لما قلت بعد مباراة الإسماعيلي في الاسماعيلية لما كنت احتياطي إن كلها أسبوع وهمشي وكررتها تاني في التدريب وسمعها كابتن محمد إبراهيم وقالي شكرا، طلعت يوسف استدعاني لمعرفة رأيي فيما قلته وتفهم موقفي".

أردف: "عبد الجليل أمام مدير الكرة بالاتحاد السكندري طلب مني الاعتذار للاعبين وبالفعل هو ما حدث وحلفت على المصحف إني مفتحتش بقي من بعد مباراة الإسماعيلي وحتى ماتش الأهلي".

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أكمل: "فوجئت بقرار استبعادى من معسكر مباراة الأهلي ولما استفسرت قالولي أنك قلت الجهاز الفني قدامه أسبوع ويمشي من النادي وهي قصة وهمية وكلمت محمد مصيلحي وشرحت له الموقف وقالي اطلع واجه الكابتن طلعت وبلغته أن الكابتن زعلان دلوقتي ومش هينفع أواجهه".

واصل: "اتخذت قرارى بالرحيل عن الاتحاد السكندري بعد استبعادي من الفريق وتعضت للظلم والشائعات واتهموني بأني أقود مؤامرة، وطلعت يوسف قالي تفاصيل ميصحش أقولها على الهواء وقالي أنا اتخدعت في ناس كانت بتشتغل معايا في الجهاز الفنى".

أشار: "فيه ناس في الجهاز الفني للاتحاد زي محمد ابراهيم مدرب الفريق مش هاين عليها أننا نمشي كويس ومعرفش أنا عملت ايه معاه وحش عشان يعمل معايا كده، متابعا: "كلمت طلعت يوسف من 3 أيام وقلت له كل التفاصيل وقالي أنا اتصدمت لما سمعت الكلام وقلت ازاي يطلع من نور السيد وقلت له أنا تصدمت برضه أن الكابتن طلعت يعمل معايا كده".

وأردف: "أتمنى التدريب تحت قيادة حسام وإبراهيم حسن ولكن أنا كنت واخد قرار الرحيل وكابتن وليد بدر كلمني وقلتله اني مش هدخل النادي تاني".