شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على الصور المسيئة لفريق الرجاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببعثة فريق الرجاء المغربي في بلدهم الأول مصر.
وشدد رئيس نادي الزمالك على رفضه لأي إساءة يتعرض لها الضيوف على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن صورة اللافتة المسيئة التي انتشرت لم ترفع أمام باب النادي وأنها صورة مفبركة.
وطالب منصور كل من يقوم بتركيب وفبركة صور مسيئة للفريق المغربي الشقيق أن يحترم نفسه.
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الوضع في مصر
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اصابات
107,925
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تعافي
99,652
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وفيات
6,291
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