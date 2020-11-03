شكرا لقرائتكم خبر عن التشيكي أنتونين باراك يقود فيرونا لفوز مثير على بينفينتو في «كالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق فيرونا فوزا صعبا على منافسه بينفينتو بثلاثية مقابل هدف مساء أمس، ضمن منافاسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أنتونين باراك الهدفين الأول والثاني لفيرونا في الدقيقتين 17 و63، وأحرز، جيانلوكا لابادولا الهدف الوحيد لبينفينتو في الدقيقة 56، قبل أن يتعرض جيانلوكا كابراري لاعب الفريق الضيف للطرد في الدقيقة 73. وسجل داركو لازوفيتش الهدف الثالث لفيرونا في الدقيقة 78.