شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال يواجه ريال مدريد في دوري الأبطال بقميص إنتر ميلان وبروح برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النجم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب خط وسط إنتر ميلان، أنه سيقاتل لتحقيق الانتصار على فريق ريال مدريد خلال اللقاء الذي يجمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال فيدال خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، سأخوض هذه المباراة بنفس الروج التي كنت ألعب بها وقت تواجدي في صفوف فريق برشلونة الإسباني.