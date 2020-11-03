شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الجماهير مكانها في المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو المسؤولين في اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي بوضع استراتيجية وخطة سريعة قابلة للتنفيذ لإعادة الجماهير للمدرجات في أسرع وقت ممكن وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية في برنامج اوضة اللبس: حرام ترك مدرجات ملاعب كرة القدم فارغه ولا نستغل قدرات وحماس الجمهور لذلك لابد من عودتهم لمكانهم الطبيعي لان الجماهير مكانها المدرجات واعتبر ميدو ان ما يحدث من مشاحنات وتعصب وفتنة بين الجماهير على السوشيال ميديا سببها غيبا الجماهير عن المدرجات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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