فياريال يدخل المربع الذهبي للدوري الإسباني بثنائية في شباك بلد الوليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صعد فريق فياريال للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بفوزه على ضيفه بلد الوليد (2/0)، أمس الإثنين، في المرحلة الثامنة. وتقدم صامويل شوكويزي بهدف لفياريال في الدقيقة 21، قبل أن يضيف باو توريس الهدف الثاني في الدقيقة 37. وأهدر جيرارد مورينو ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 64.
الفوز رفع رصيد فياريال إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف ريال سوسيداد المتصدر، ونقطة واحدة خلف ريال مدريد الوصيف، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند 3 نقاط في المركز الأخير.
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