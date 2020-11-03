شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة وجود لوكاس فاسكيز، والذي أثيرت الشكوك حول لحاقه بالمباراة، بينما واصل مارتن أوديجارد وألفارو أودريزولا الغياب للإصابة. وضمت القائمة 21 لاعبًا، هم: حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وألتوبي، الدفاع: راموس، فاران، مارسيلو، ميندي، وسانتوس، الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وإيسكو، الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، ورودريجو.
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