شكرا لقرائتكم خبر عن راكيتيتش: ميسي بحاجة لمعاملة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب إشبيلية الحالي وبرشلونة سابقا، إنه يجب معاملة زميله السابق في البلوجرانا، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي «بطريقة خاصة للغاية».

ودخل اللاعب الكرواتي في حالة الجدل، التي تدور هذه الأيام حول قائد برشلونة، على خلفية تصريحات المدرب السابق للفريق الكتالوني، كيكي سيتين، الذي قال إن «هناك بعض اللاعبين الذين يصعب السيطرة عليهم، من بينهم ميسي».

وذكر راكيتيتش أن «علاقته كانت دائما رائعة بميسي»، لأنه من بين أشياء أخرى كثيرة «كان من أول» اللاعبين الذين سألوه «إن كان في حاجة لأي شيء»، عندما تعاقد معه برشلونة في 2014 قادما من الفريق الأندلسي.

وأكد صاحب الـ32 عاما، في حوار مع موقع (Muchodeporte)، أن «لاعبين بهذا المستوى يختلفون عن الجميع، وعلى باقي اللاعبين التعامل معهم بطريقة خاصة للغاية، نظرا لقدرتهم على صناعة الفارق».