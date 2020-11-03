شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني يتغنى بالقناص الأورجوياني: أدائنا الهجومي يتحسن بفضل سواريز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن الأداء الهجومي الكبير الذي ظهر به الفريق منذ بداية الموسم يعود إلى انضمام لويس سواريز.

وقال المدرب الأرجنتيني، خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة لوكوموتيف موسكو الروسي في ثالث جولات دوري الأبطال: «أعتقد أن الأداء الهجومي للفريق يتحسن بفضل انضمام سواريز».

وأضاف: «حضور سواريز يخلق لنا حاجة لإمداده بالكرات، كما أن كوستا لده مميزات أخرى. لويس يحتاج للاعبين بالقرب منه، والفريق يبحث عن الأهم، وهو الطريق لمرمى المنافسين».