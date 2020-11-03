فولهام يحقق انتصاره لأول مرة في «بريميرليج» على حساب وست بروميتش

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تذوق فولهام طعم الانتصار الأول له في البريميرليج هذا الموسم بفوزه بهدفين نظيفين على ضيفه وست بروميتش ألبيون في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعلى ملعبه (كرافين كوتيتج)، أنهى الفريق اللندني المهمة «إكلينيكيا» في الـ45 دقيقة الأولى بهدفين متتاليين حملا توقيع بوبي ريد وأولا أينا في الدقيقتين 26 و30 على الترتيب. ويعد هذا هو الفوز الأول في الموسم لفولهام بعد 6 جولات تكبد خلالها 5 هزائم وتعادل وحيد. ورفع الفريق الصاعد حديثا رصيده إلى 4 نقاط يترك بها منطقة الخطر إلى المركز الـ17.
بينما دخل «الباجيز» منطقة الخطر إلى المركز الـ18 برصيد 3 نقاط، بعد أن نال خسارته الرابعة هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات، بينما لم يتذوق الفريق طعم أي انتصار منذ بداية الموسم.
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