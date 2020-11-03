شكرا لقرائتكم خبر عن دي ليخت وساندرو يغيبان عن موقعة فيرينسفاروش بدوري الأبطال ولاتسيو في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف شبكة سكاي سبورت الإيطالية، عن غياب دي ليخت وزميله بالفريق أليكس ساندرو عن اللقاءين المقبلين لفريقهما يوفنتوس الإيطالي سواء في دوري أبطال أوروبا أمام فيرينسفاروش والتى ستقام غدا الأربعاء، أو لقاء لاتيسو المقرر إقامتها قبل فترة التوقف الدولي.

وأكد التقرير، أن دي ليخت يغيب بسبب خضوعه لعملية جراحية في الكتف منذ شهر أغسطس الماضي، وأليكس ساندرو، غائبا عن صفوف اليوفي بسبب إصابته في عضلة الفخذ.